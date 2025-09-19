Mann sticht in Chemnitz mit abgebrochener Flasche auf anderen ein – Polizist nimmt Verfolgung auf

Der Täter des Übergriffs am Donnerstagnachmittag konnte schnell gestellt werden. Ein 34-jähriger Polizist, der eigentlich freihatte, spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Es sind Szenen wie aus einem Krimi. In der Straße am Wall beobachtet ein Polizist (34), der eigentlich freihatte, wie ein anderer Mann eine Glasflasche zerbricht und damit auf einen Fußgänger zurennt. Beide scheinen sich zu kennen. Ohne Vorwarnung sticht der Mann von hinten zu. Der Angreifer flüchtet.