Mann verliert Führerschein wegen Alkoholfahrt am frühen Morgen in Burgstädt

In den Morgenstunden ist ein Mann betrunken Auto gefahren. Jetzt muss er die Konsequenzen tragen.

Ein 49-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagvormittag seine Fahrt vorzeitig beenden müssen. Polizisten kontrollierten den Mann gegen 9.40 Uhr in der Otto-Kirchhof-Straße in Burgstädt und stellten dabei fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Laut einer Polizeimitteilung ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,44 Promille....