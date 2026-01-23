MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mann verliert Führerschein wegen Alkoholfahrt am frühen Morgen in Burgstädt

Ein Alkoholtest überführte den trunken Autofahrer.
Ein Alkoholtest überführte den trunken Autofahrer. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Alkoholtest überführte den trunken Autofahrer.
Ein Alkoholtest überführte den trunken Autofahrer. Bild: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz Umland
Mann verliert Führerschein wegen Alkoholfahrt am frühen Morgen in Burgstädt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Morgenstunden ist ein Mann betrunken Auto gefahren. Jetzt muss er die Konsequenzen tragen.

Ein 49-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagvormittag seine Fahrt vorzeitig beenden müssen. Polizisten kontrollierten den Mann gegen 9.40 Uhr in der Otto-Kirchhof-Straße in Burgstädt und stellten dabei fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Laut einer Polizeimitteilung ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,44 Promille....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
Kritik an Toilettenmangel in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC
Das Behinderten-WC im Rathaus-Lichthof lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen.
Rollstuhlfahrer haben bei Stadtfesten schlechte Karten. Mobiltoiletten für Behinderte gibt es zwar, sie kosten aber Geld. Die Konsequenz: Weihnachtsmarkt und Spitzenfest fallen für diese Personen oft aus.
Sabine Schott
30.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall in Auerbach: Winterdienstfahrzeug wird von betrunkenem 18-Jährigen gerammt
Wegen eines Unfalls war die Klingenthaler Straße in Auerbach gesperrt.
Die Klingenthaler Straße war in den Morgenstunden für lange Zeit gesperrt. Schweres Fehlverhalten des jungen Fahrers brachte den Winterdienstmitarbeiter ins Krankenhaus.
Jonas Patzwaldt
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
06.01.2026
1 min.
Alkoholfahrt endet auf Autobahn-Parkplatz im Erzgebirge
Der Fahrer wurde auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Stollberg-West einem Alkoholtest unterzogen.
Ein Fahrer eines VW-Kleinbusses ist auf der A 72 bei Niederdorf angehalten worden. Wie ein Test ergab, stand der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss.
Holk Dohle
11:35 Uhr
2 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
Mehr Artikel