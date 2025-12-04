Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll verschönert werden

Der Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll bald noch grüner werden.
Der Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll bald noch grüner werden. Bild: Stadtverwaltung
Der Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll bald noch grüner werden.
Der Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll bald noch grüner werden. Bild: Stadtverwaltung
Chemnitz Umland
Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll verschönert werden
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ konnte die Große Kreisstadt mit ihrer Idee überzeugen. Mit dem Preisgeld soll es in der Stadt grüner werden.

Beim sächsischen Innenstadt-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ hat Limbach-Oberfrohna 10.000 Euro erhalten. Das Geld soll in den Markt fließen. Der Platz rund um den Brunnen soll begrünt werden. Das gab Oberbürgermeister Gerd Härtig im Stadtrat bekannt. Limbach-Oberfrohna hatte im Juni Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgerufen, sich mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
4 min.
Weniger Betriebe und weniger Beschäftigte: So geht es dem Arbeitsmarkt in Limbach-Oberfrohna
Knapp drei Prozent der Limbach-Oberfrohnaer sind auf finanzielle Hilfe angewiesen vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit angewiesen.
Der Arbeitsmarkt im Landkreis Zwickau steht unter Druck. Das geht auch an Limbach-Oberfrohna nicht vorbei. Besonders zwei Branchen kämpfen. Der OB wollte die Entwicklung bewusst öffentlich machen.
Julia Grunwald
06.11.2025
4 min.
Weil Parken in Limbach-Oberfrohna bald kosten soll: Händler schlagen Alarm
Olaf Müller (links) und Markus Rau vom Händler- und Gewerbeverband sehen mögliche Parkgebühren in Limbach-Oberfrohna kritisch.
Dass man in der Innenstadt kostenlos parken kann, ist ein Privileg, mit dem es bald vorbei sein könnte. Das Rathaus arbeitet an Plänen für Parkgebühren. Der Handels- und Gewerbeverein protestiert. Einige Händler ziehen bereits Konsequenzen.
Julia Grunwald
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:38 Uhr
4 min.
Mainz erwartet Henriksen-Nachfolger am Wochenende
Sportvorstand Christian Heidel und Interimscoach Benjamin Hoffmann: Geht's mit Mainz nun aufwärts?
Die Branche rätselte, wieso Mainz 05 erst drei Tage nach dem 0:4 in Freiburg in der Trainerfrage reagierte. Nun erklärt sich Sportvorstand Christian Heidel mit deutlichen Worten.
Ulrike John, dpa
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel