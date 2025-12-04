Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll verschönert werden

Chemnitz Umland
Beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ konnte die Große Kreisstadt mit ihrer Idee überzeugen. Mit dem Preisgeld soll es in der Stadt grüner werden.
Beim sächsischen Innenstadt-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ hat Limbach-Oberfrohna 10.000 Euro erhalten. Das Geld soll in den Markt fließen. Der Platz rund um den Brunnen soll begrünt werden. Das gab Oberbürgermeister Gerd Härtig im Stadtrat bekannt. Limbach-Oberfrohna hatte im Juni Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgerufen, sich mit...
