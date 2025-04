Massive Störung der Zugverbindung zwischen Chemnitz und Leipzig

Am Dienstagmorgen geht schon seit einigen Stunden fast nichts auf der Schiene zwischen den beiden Großstädten.

Pendler brauchen am Dienstagmorgen starke Nerven, wenn sie mit dem Zug von Chemnitz nach Leipzig oder von Leipzig nach Chemnitz fahren wollen. In Richtung Leipzig fielen die Verbindungen um 6.31 Uhr und 7.31 Uhr komplett aus. Der Zug um 8.31 startete mit einer Viertelstunde Verspätung. In Richtung Kulturhauptstadt war der Pendlerzug um 5.18 Uhr...