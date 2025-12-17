Material der Zukunft: Hüttner-Bau aus Chemnitz setzt bei Firmenzentrale auf Recycling-Beton

Teilweise stand das neue Bürohaus an der Annaberger Straße schon mal in Nossen. Zumindest wurde Abbruch-Material von dort für seinen zweiten Einsatz verarbeitet. Wie gut hat das geklappt?

Holzfassade für das Erdgeschoss, die beiden Etagen darüber erhalten eine Hülle aus recyceltem Aluminium, auf das Dach kommen Solarzellen: Schon bei der Außenhülle der neuen Firmenzentrale setzt das Bauunternehmen Gunter Hüttner auf ökologische Materialen und erneuerbare Energien. Dazu kommen die inneren Werte: Erstmals wird in Chemnitz in... Holzfassade für das Erdgeschoss, die beiden Etagen darüber erhalten eine Hülle aus recyceltem Aluminium, auf das Dach kommen Solarzellen: Schon bei der Außenhülle der neuen Firmenzentrale setzt das Bauunternehmen Gunter Hüttner auf ökologische Materialen und erneuerbare Energien. Dazu kommen die inneren Werte: Erstmals wird in Chemnitz in...