MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Material der Zukunft: Hüttner-Bau aus Chemnitz setzt bei Firmenzentrale auf Recycling-Beton

Linda und Daniel Hüttner im zukünftigen Beratungsraum der Firmenzentrale, wo der Recycling-Beton etwas Struktur bekommen hat.
Linda und Daniel Hüttner im zukünftigen Beratungsraum der Firmenzentrale, wo der Recycling-Beton etwas Struktur bekommen hat. Bild: Andreas Seidel
Zwei Stockwerke der neuen Hüttner-Firmenzentrale an der Annaberger Straße stehen schon.
Zwei Stockwerke der neuen Hüttner-Firmenzentrale an der Annaberger Straße stehen schon. Bild: Andreas Seidel
André Knipfer, Geschäftsführer der Natursteinwerke Mittweida.
André Knipfer, Geschäftsführer der Natursteinwerke Mittweida. Bild: Andreas Seidel
Linda und Daniel Hüttner im zukünftigen Beratungsraum der Firmenzentrale, wo der Recycling-Beton etwas Struktur bekommen hat.
Linda und Daniel Hüttner im zukünftigen Beratungsraum der Firmenzentrale, wo der Recycling-Beton etwas Struktur bekommen hat. Bild: Andreas Seidel
Zwei Stockwerke der neuen Hüttner-Firmenzentrale an der Annaberger Straße stehen schon.
Zwei Stockwerke der neuen Hüttner-Firmenzentrale an der Annaberger Straße stehen schon. Bild: Andreas Seidel
André Knipfer, Geschäftsführer der Natursteinwerke Mittweida.
André Knipfer, Geschäftsführer der Natursteinwerke Mittweida. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Material der Zukunft: Hüttner-Bau aus Chemnitz setzt bei Firmenzentrale auf Recycling-Beton
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Teilweise stand das neue Bürohaus an der Annaberger Straße schon mal in Nossen. Zumindest wurde Abbruch-Material von dort für seinen zweiten Einsatz verarbeitet. Wie gut hat das geklappt?

Holzfassade für das Erdgeschoss, die beiden Etagen darüber erhalten eine Hülle aus recyceltem Aluminium, auf das Dach kommen Solarzellen: Schon bei der Außenhülle der neuen Firmenzentrale setzt das Bauunternehmen Gunter Hüttner auf ökologische Materialen und erneuerbare Energien. Dazu kommen die inneren Werte: Erstmals wird in Chemnitz in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Noch keine Geschenk-Idee? Chemnitzer Originale zwischen 10 und 300 Euro
 4 Bilder
Ideen für den Weihnachtsmann: Das Genuss Set Chemnitz, der Rowac-Schemel und ein Räucherhaus.
Bei Geschenken mit Geschichte sieht es zumindest so aus, als hätte man sich Gedanken gemacht. In Chemnitz gibt es dafür viele Ideen. Auch für Schenker, die möglichst wenig Aufwand haben wollen, gibt es eine Option.
Christian Mathea
25.11.2025
2 min.
Chemnitzer Fahrradhändler „Biker & Boarder“ lässt neuen Firmensitz bauen
An der Ecke Annaberger Straße/Treffurthstraße entsteht die neue Zentrale von Biker & Boarder.
Das Bau-Unternehmen Goldbeck aus Treuen errichtet die neue Zentrale des Fachhändlers für Fahrräder und Skisport an der Annaberger Straße.
Christian Mathea
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:00 Uhr
3 min.
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.
Erik Anke
08:57 Uhr
2 min.
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler in Ecuador erschossen
Ecuadors Ex-Nationalspieler Mario Pineida ist ermordet worden.
Mario Pineida spielte einst für Deutschlands WM-Gegner Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.
Mehr Artikel