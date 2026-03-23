Medizintechnik als neuer Wachstumsfaktor für die Chemnitzer Region?

Traditionelle Industrien wie Maschinenbau und Automobilindustrie schwächeln gerade. Für eine alternative Branche werden dafür die Voraussetzungen geschaffen.

Franziska Backhaus studiert im sechsten Semester „Medic“ am Klinikum Chemnitz – ein Studiengang, den es vor sechs Jahren noch nicht gegeben hat. Heute finden einige Lehrveranstaltungen zwar noch in Dresden statt. Spätestens wenn sie fertig ist, wird es einen eigenen Campus neben dem Chemnitzer Klinikum geben mit Hörsälen und Laborräumen....