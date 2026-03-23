Medizintechnik als neuer Wachstumsfaktor für die Chemnitzer Region?

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Im neuen Uni-Gebäude für die Sportwissenschaftler der TU Chemnitz gibt es mehrere Forschungslabors, in denen auch Produkte getestet werden können.
Im neuen Uni-Gebäude für die Sportwissenschaftler der TU Chemnitz gibt es mehrere Forschungslabors, in denen auch Produkte getestet werden können. Foto: Jacob Müller
Franziska Backhaus studiert „Medic“ am Klinikum und will einen Podcast über den Wandel in der Medizin produzieren.
Franziska Backhaus studiert „Medic“ am Klinikum und will einen Podcast über den Wandel in der Medizin produzieren. Foto: privat
Michel Kaiser vom Branchenverband Biosaxony hat ein Büro im Gründerzentrum Fabrik.
Michel Kaiser vom Branchenverband Biosaxony hat ein Büro im Gründerzentrum Fabrik. Foto: Christian Mathea
Mit dem Gürtel und der App von „DeepBreath“ kann der Atem analysiert werden.
Mit dem Gürtel und der App von „DeepBreath“ kann der Atem analysiert werden. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Jens Trepte von IMK hat ein Technikum für Medizintechnik vor sechs Jahren eröffnet.
Jens Trepte von IMK hat ein Technikum für Medizintechnik vor sechs Jahren eröffnet. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Im neuen Uni-Gebäude für die Sportwissenschaftler der TU Chemnitz gibt es mehrere Forschungslabors, in denen auch Produkte getestet werden können.
Im neuen Uni-Gebäude für die Sportwissenschaftler der TU Chemnitz gibt es mehrere Forschungslabors, in denen auch Produkte getestet werden können. Foto: Jacob Müller
Franziska Backhaus studiert „Medic“ am Klinikum und will einen Podcast über den Wandel in der Medizin produzieren.
Franziska Backhaus studiert „Medic“ am Klinikum und will einen Podcast über den Wandel in der Medizin produzieren. Foto: privat
Michel Kaiser vom Branchenverband Biosaxony hat ein Büro im Gründerzentrum Fabrik.
Michel Kaiser vom Branchenverband Biosaxony hat ein Büro im Gründerzentrum Fabrik. Foto: Christian Mathea
Mit dem Gürtel und der App von „DeepBreath“ kann der Atem analysiert werden.
Mit dem Gürtel und der App von „DeepBreath“ kann der Atem analysiert werden. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Jens Trepte von IMK hat ein Technikum für Medizintechnik vor sechs Jahren eröffnet.
Jens Trepte von IMK hat ein Technikum für Medizintechnik vor sechs Jahren eröffnet. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Medizintechnik als neuer Wachstumsfaktor für die Chemnitzer Region?
Redakteur
Von Christian Mathea
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Traditionelle Industrien wie Maschinenbau und Automobilindustrie schwächeln gerade. Für eine alternative Branche werden dafür die Voraussetzungen geschaffen.

Franziska Backhaus studiert im sechsten Semester „Medic“ am Klinikum Chemnitz – ein Studiengang, den es vor sechs Jahren noch nicht gegeben hat. Heute finden einige Lehrveranstaltungen zwar noch in Dresden statt. Spätestens wenn sie fertig ist, wird es einen eigenen Campus neben dem Chemnitzer Klinikum geben mit Hörsälen und Laborräumen....
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