  • Mega-Windrad an A 72: Welche Hürde der Bau in Neukirchen jetzt überwinden muss

Maik Hoffmann und rechts Adriana Schmidt von der Freiberger Firma Sabowind auf der Windrad-Baustelle an der A 72 nahe Neukirchen.
Derzeit wird der Montagekran aufgebaut. Er soll die letzten Teile weit oben anbringen.
Maik Hoffmann trägt als Projektleiter die Verantwortung für die Baustelle.
Chemnitz Umland
Mega-Windrad an A 72: Welche Hürde der Bau in Neukirchen jetzt überwinden muss
Von Jonas Patzwaldt
In der kommenden Woche sollen die Flügel sowie Generatoren angebracht werden. Woran es doch noch scheitern kann und was der Projektleiter zum Protest gegen Windräder sagt.

Auf dem Hügel unweit der A-72-Raststätte „Am Neukirchner Wald“ ist es windig. Nebel und starker Schneefall verdecken einen großen Turm, den man sonst schon von Weitem sieht. Gerade wird der massive Montagekran aufgebaut. Er soll die teilweise über 80 Tonnen schweren Teile weit höher als hundert Meter in die Höhe heben.
