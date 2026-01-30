Mega-Windrad an A 72: Welche Hürde der Bau in Neukirchen jetzt überwinden muss

In der kommenden Woche sollen die Flügel sowie Generatoren angebracht werden. Woran es doch noch scheitern kann und was der Projektleiter zum Protest gegen Windräder sagt.

Auf dem Hügel unweit der A-72-Raststätte „Am Neukirchner Wald" ist es windig. Nebel und starker Schneefall verdecken einen großen Turm, den man sonst schon von Weitem sieht. Gerade wird der massive Montagekran aufgebaut. Er soll die teilweise über 80 Tonnen schweren Teile weit höher als hundert Meter in die Höhe heben.