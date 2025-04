Mehr als 500 Lehrkräfte protestieren in Chemnitz gegen Pläne von Kultusminister Clemens

Um dem Unterrichtsausfall in Sachsen entgegenzuwirken, hat das Kultusministerium ein Paket mit 21 Maßnahmen vorgestellt. Gegen das regt sich auch in Chemnitz Widerstand. Was stört die Lehrer?

Mehr als 500 Menschen haben am Mittwochnachmittag in Chemnitz an einer Kundgebung der Gewerkschaften GEW und Sächsischer Lehrerverband (SLV) teilgenommen. Der Protest vor dem Marx-Monument richtete sich gegen ein Maßnahmenpaket, das Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) im März vorgestellt hatte. Mit den 21 Maßnahmen soll dem...