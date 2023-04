Mehr Demokratie durch Stadtteilbeiräte? Chemnitzer Stadtrat lehnt ab

In Chemnitz wird es neben den Ortschaftsräten in den nach 1990 eingemeindeten Ortsteilen am Stadtrand auch künftig keine zusätzlichen gewählten Gremien für einzelne Teile der Stadt geben. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Bildung sogenannter Stadtteilbeiräte abgelehnt.