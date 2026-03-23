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An der Reinhardtstraße gibt es bislang kaum Bäume. Das soll sich ändern.
An der Reinhardtstraße gibt es bislang kaum Bäume. Das soll sich ändern. Foto: Andreas Seidel
An der Reinhardtstraße gibt es bislang kaum Bäume. Das soll sich ändern.
An der Reinhardtstraße gibt es bislang kaum Bäume. Das soll sich ändern. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Mehr Grün für den Chemnitzer Sonnenberg: Rathaus berät über Ersatz-Parkplätze
Redakteur
Von Michael Müller
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Der Stadtrat hat eine Umgestaltung der Reinhardtstraße beschlossen. Künftig gibt es mehr Bäume, dafür fallen Stellplätze für Autos weg. Es werden nicht die letzten sein.

Die Bagger können anrollen: Der Chemnitzer Stadtrat hat mit großer Mehrheit der Umgestaltung der Reinhardtstraße auf dem Sonnenberg zugestimmt. Die Anwohnerstraße soll zwischen Palmstraße und Lessingplatz bis Ende kommenden Jahres saniert und die Leitungen unter der Erde erneuert werden. Geparkt wird künftig quer zur Fahrbahn, die Anzahl der...
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