Mehr Lehrer, weniger Unterrichtsausfall: Chemnitzer OB und Uni sollen Druck machen

Unterrichtsausfall in Größenordnungen ist auch in Chemnitz und Umgebung an vielen Schulen ein Problem. Eine verstärkte Ausbildung von Lehrern in Chemnitz, statt nur in Leipzig und Dresden, könnte nach Überzeugung Chemnitzer Politiker dazu beitragen, die Probleme besser in den Griff zu bekommen. Foto: Andreas Seidel/Archiv