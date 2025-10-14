Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mehr Raum für den Auerswalder Dorfbach in Lichtenau: Wie soll das möglich sein?

Hochwasser zu Weihnachten 2024 am Auerswalder Dorfbach.
Hochwasser zu Weihnachten 2024 am Auerswalder Dorfbach. Bild: FFW Lichtenau/Archiv
Hochwasser zu Weihnachten 2024 am Auerswalder Dorfbach.
Hochwasser zu Weihnachten 2024 am Auerswalder Dorfbach. Bild: FFW Lichtenau/Archiv
Chemnitz Umland
Mehr Raum für den Auerswalder Dorfbach in Lichtenau: Wie soll das möglich sein?
Redakteur
Von Bettina Junge
Anwohner am Auerswalder Dorfbach fürchten bei Starkregen Überschwemmungen. Die Renaturierung des Bachs soll Abhilfe schaffen. Die Landesdirektion Sachsen hat dafür einen Plan.

Mit Bangen schauen Anwohner des Auerswalder Dorfbachs bei Starkregen auf ihr Gewässer: Wird der Bach über die Ufer treten? Werden wieder Keller und Gärten überflutet? Der Dorfbach schlängelt sich vom Ober- zum Unterdorf, meist wird er von Grundstücken, Stützmauern eingeengt. Deshalb hat er bei Starkregen zu wenig Platz. Erster Schritt für...
