Mehrere Menschen prügeln sich vor Einkaufsmarkt in Chemnitz

Ein 36-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei berichtet über eine abgebrochene Flasche.

Eine 39-jährige Mitarbeiterin ist am Donnerstag, 4. Dezember, im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes an der Georgstraße im Chemnitzer Zentrum in einen Streit geraten. Mehrere Personen waren zunächst verbal aneinandergeraten. Die Mitarbeiterin griff ein, um die Situation zu beruhigen. Ein 31-jähriger Mann aus Eritrea versuchte daraufhin, sie...