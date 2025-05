Mehrere Verletzte nach Reizgas-Attacken in Chemnitzer Straßenbahnen: Polizei nennt Details

Zweimal am Montagabend schlagen Unbekannte mit Reizgas in Straßenbahnen zu. Vier Personen sind verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Polizei und Rettungsdienst waren am Montagabend gleich zweimal wegen Reizgas-Attacken gefragt. 19.30 Uhr stritten sich ein Mann (45) und eine Frau (50) lautstark in einer Straßenbahn der Linie 4. Ein anderer fühlte sich offenbar gestört und griff den 45-Jährigen mit Reizgas an. Am Theaterplatz stieg der Täter aus, der Angegriffene folgte ihm.... Polizei und Rettungsdienst waren am Montagabend gleich zweimal wegen Reizgas-Attacken gefragt. 19.30 Uhr stritten sich ein Mann (45) und eine Frau (50) lautstark in einer Straßenbahn der Linie 4. Ein anderer fühlte sich offenbar gestört und griff den 45-Jährigen mit Reizgas an. Am Theaterplatz stieg der Täter aus, der Angegriffene folgte ihm....