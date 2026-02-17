Mercedes fährt auf A 4 in Absperrung – was danach passierte

Am Montagabend hat es auf der A4 beim Eisenbahnviadukt fast zeitgleich dreimal gekracht. Es gab viel Blechschaden und eine Verletzte.

Auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte hat es am Montag, 17.55 Uhr, zeitgleich dreimal gekracht. Unfall Nummer eins passierte Richtung Erfurt kurz vorm Eisenbahnviadukt, als ein Mercedes-Fahrer (55) eine Absperrung übersah und mehrere beleuchtete Absperrbaken umfuhr. Schaden: 6500 Euro. Ein nachfolgender...