  • „Merkwürdige Denkweise deutscher Behörden“: Richter fällt Urteil im Chemnitzer Bordell-Prozess

Xiaoxue R., 1966 in China geboren, hat in Chemnitz ein Bordell betrieben und wurde jetzt verurteilt.
Xiaoxue R., 1966 in China geboren, hat in Chemnitz ein Bordell betrieben und wurde jetzt verurteilt. Bild: Harry Haertel/Archiv
Xiaoxue R., 1966 in China geboren, hat in Chemnitz ein Bordell betrieben und wurde jetzt verurteilt.
Xiaoxue R., 1966 in China geboren, hat in Chemnitz ein Bordell betrieben und wurde jetzt verurteilt. Bild: Harry Haertel/Archiv
Chemnitz
„Merkwürdige Denkweise deutscher Behörden“: Richter fällt Urteil im Chemnitzer Bordell-Prozess
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chefin eines illegalen Bordells auf dem Chemnitzer Kaßberg muss im Gefängnis bleiben. Der Prozess gegen die 59-jährige Chinesin zeigt exemplarisch die Widersprüche eines bigotten Systems auf.

Drei Jahre und drei Monate: So lautet das Urteil in einem Prozess gegen die Betreiberin eines illegalen Bordells auf dem Kaßberg. Im März 2025 wurde es ausgehoben. Die 59-jährige Chinesin sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Und sie wird im Gefängnis bleiben. Den Antrag der Verteidiger, den Haftbefehl gegen eine Meldeauflage auszusetzen, lehnte...
