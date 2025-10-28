„Merkwürdige Denkweise deutscher Behörden“: Richter fällt Urteil im Chemnitzer Bordell-Prozess

Chemnitz
Die Chefin eines illegalen Bordells auf dem Chemnitzer Kaßberg muss im Gefängnis bleiben. Der Prozess gegen die 59-jährige Chinesin zeigt exemplarisch die Widersprüche eines bigotten Systems auf.
Drei Jahre und drei Monate: So lautet das Urteil in einem Prozess gegen die Betreiberin eines illegalen Bordells auf dem Kaßberg. Im März 2025 wurde es ausgehoben. Die 59-jährige Chinesin sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Und sie wird im Gefängnis bleiben. Den Antrag der Verteidiger, den Haftbefehl gegen eine Meldeauflage auszusetzen, lehnte...
