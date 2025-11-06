Messe Chemnitz wird zur Bühne für den Pferdesport

Reitsport, Show und Familienfest: Das verspricht von Freitag bis Samstag der Große Preis von Sachsen. 1000 Tonnen Sand werden aufgefahren und 400 Pferde reisen mit den Reitsportlern aus sechs Ländern. Was einer der Favoriten sagt.

Unter dem Motto „Sport-Messe-Show" finden sich am Wochenende wieder Reitsportfreunde aus nah und fern zum Großen Preis von Sachsen in Chemnitz ein. Zum 22. Mal wird das traditionsreiche Hallenturnier ausgetragen, zum elften Mal in Chemnitz. Drei Tage lang wird die Messehalle zur Bühne für packenden Pferdesport und ein abwechslungsreiches...