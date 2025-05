Messer-Attacke am Marx-Kopf: War es Mord?

Noch in dieser Woche soll der Prozess gegen einen 42-jährigen Afghanen vor dem Landgericht in Chemnitz beginnen. Die Anklage lautet auf Mord.

30. November 2024, 3.50 Uhr: In der Nähe des Karl-Marx-Monuments kommt es zu einem Streit. Zwei Männer sind aneinandergeraten. Um was es geht, ist bis heute unklar. Doch der Streit muss heftig sein. Ein dritter Mann (30 Jahre alt) ist auch dabei. Dieser will offenbar den einen vor dem Angriff des 42-Jährigen beschützen. Am Ende wird er selbst...