Meterhohe Sonnenblumen und ein Insektenparadies: So verschönert eine Pflanzaktion den Chemnitzer Sonnenberg

Am Sonnenberg haben im vergangenen Jahr Anwohner begonnen, die kahlen Baumscheiben in Blühinseln zu verwandeln. Wo es einst trostlos war, wachsen heute Blumen und Sträucher – und mit ihnen auch Begegnungen.

Wer einmal über den Sonnenberg spaziert, stößt schnell auf eine Besonderheit, die sonst eher selten ist. Viele Ränder der Gehwege sind gesäumt mit Blumenbeeten an den Wurzeln der Bäume. Statt der Stadt ist dies jedoch den Anwohnern zuzuschreiben. Wer einmal über den Sonnenberg spaziert, stößt schnell auf eine Besonderheit, die sonst eher selten ist. Viele Ränder der Gehwege sind gesäumt mit Blumenbeeten an den Wurzeln der Bäume. Statt der Stadt ist dies jedoch den Anwohnern zuzuschreiben.