  • Meterhohe Sonnenblumen und ein Insektenparadies: So verschönert eine Pflanzaktion den Chemnitzer Sonnenberg

Besonders ins Auge fallen diese großen Sonnenblumen an der Ludwig-Kirsch-Straße.
Besonders ins Auge fallen diese großen Sonnenblumen an der Ludwig-Kirsch-Straße. Bild: Cora Lantzsch
Besonders ins Auge fallen diese großen Sonnenblumen an der Ludwig-Kirsch-Straße. Bild: Cora Lantzsch
Besonders ins Auge fallen diese großen Sonnenblumen an der Ludwig-Kirsch-Straße. Bild: Cora Lantzsch
Chemnitz
Meterhohe Sonnenblumen und ein Insektenparadies: So verschönert eine Pflanzaktion den Chemnitzer Sonnenberg
Von Cora Lantzsch
Am Sonnenberg haben im vergangenen Jahr Anwohner begonnen, die kahlen Baumscheiben in Blühinseln zu verwandeln. Wo es einst trostlos war, wachsen heute Blumen und Sträucher – und mit ihnen auch Begegnungen.

Wer einmal über den Sonnenberg spaziert, stößt schnell auf eine Besonderheit, die sonst eher selten ist. Viele Ränder der Gehwege sind gesäumt mit Blumenbeeten an den Wurzeln der Bäume. Statt der Stadt ist dies jedoch den Anwohnern zuzuschreiben.
13:14 Uhr
3 min.
Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Die Autoindustrie will bei der bevorstehenden Messe IAA in München ein Signal der Zuversicht senden, wie VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel sagt.
Die IAA in München ist die wichtigste Bühne der bedrängten deutschen Autohersteller auf heimatlichem Boden. Die chinesischen Herausforderer wollen in die Offensive gehen. Ein prominenter Name fehlt.
24.08.2025
2 min.
Ein Stück Munch für Zuhause: Das ist der Merchandise zur Ausstellung der Chemnitzer Kunstsammlungen
Auf vielen Objekten ist das wohl berühmteste Motiv des Künstlers zu sehen.
Seit knapp zwei Wochen lockt die neue Munch-Ausstellung mit weltbekannten Kunstwerken. Wer vom Anschauen nicht genug bekommt, kann sie auch in sämtlichen Ausführungen mitnehmen. Ein Überblick.
Cora Lantzsch
13:15 Uhr
1 min.
„Storch im Anflug“: Messe für werdende Eltern in Döbeln
Die Veranstalter von „Storch im Anflug“ bringen zur fünften Auflage ihr Maskottchen mit.
Freiberufliche Hebammen unterstützen junge Familien auf der Messe „Storch im Anflug“ in Döbeln.
Marion Gründler
17.08.2025
4 min.
Hang zur Kultur: Der Chemnitzer Sonnenberg mit Lichtblicken und einigen Wolken
Die Sonne hat dem Stadtteil einst den Namen gegeben.
Das Stadtteilfest „Hang zur Kultur“ bietet jedes Jahr Neues. Den lauten Höhepunkt bildete diesmal eine Demonstration von Nord nach Süd über den Sonnenberg, einem Stadtteil mit ambivalentem Image.
Jens Kassner
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
