Mietskaserne, Schule, Speisesaal: Erinnerungen an ein ungewöhnliches Zuhause auf Schloss Wolkenburg

Die Geschichte der Familie von Einsiedel auf Schloss Wolkenburg war 1945 zu Ende. Heute gehört es als Museum Limbach-Oberfrohna. Dazwischen gab es eine Episode, die bis Anfang der 2000er-Jahre reichte. Über ein Treffen von ehemaligen Bewohnern.

Rund 20 ehemalige Bewohner des Schlosses Wolkenburg haben sich erneut zu einem „Mietertreffen" zusammengefunden, mittlerweile bereits das dritte in diesem Jahr. Das heutige Museum im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg-Kaufungen war über Jahrzehnte hinweg ein ganz normales Wohnhaus, in dem Menschen ihren Alltag lebten, Kinder großzogen...