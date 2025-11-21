Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mietskaserne, Schule, Speisesaal: Erinnerungen an ein ungewöhnliches Zuhause auf Schloss Wolkenburg

Gästeführerin Annett Groh zeigt den ehemaligen Bewohnern die heutige Ahnengalerie des Museums. Hier war früher die Schulspeisung untergebracht.
Gästeführerin Annett Groh zeigt den ehemaligen Bewohnern die heutige Ahnengalerie des Museums. Hier war früher die Schulspeisung untergebracht. Bild: Ralf Jerke
Die Geschwister Kathrin Neugebauer und Jan Schönberner suchen auf Grundrissen nach ihrer ehemaligen Wohnung. Sie lebten von 1969 bis 1976 auf Schloss Wolkenburg.
Die Geschwister Kathrin Neugebauer und Jan Schönberner suchen auf Grundrissen nach ihrer ehemaligen Wohnung. Sie lebten von 1969 bis 1976 auf Schloss Wolkenburg. Bild: Ralf Jerke
Günther Seidel hat als Klempner früher diese Wasserleitungen im Schloss repariert.
Günther Seidel hat als Klempner früher diese Wasserleitungen im Schloss repariert. Bild: Ralf Jerke
Gästeführerin Annett Groh zeigt den ehemaligen Bewohnern die heutige Ahnengalerie des Museums. Hier war früher die Schulspeisung untergebracht.
Gästeführerin Annett Groh zeigt den ehemaligen Bewohnern die heutige Ahnengalerie des Museums. Hier war früher die Schulspeisung untergebracht. Bild: Ralf Jerke
Die Geschwister Kathrin Neugebauer und Jan Schönberner suchen auf Grundrissen nach ihrer ehemaligen Wohnung. Sie lebten von 1969 bis 1976 auf Schloss Wolkenburg.
Die Geschwister Kathrin Neugebauer und Jan Schönberner suchen auf Grundrissen nach ihrer ehemaligen Wohnung. Sie lebten von 1969 bis 1976 auf Schloss Wolkenburg. Bild: Ralf Jerke
Günther Seidel hat als Klempner früher diese Wasserleitungen im Schloss repariert.
Günther Seidel hat als Klempner früher diese Wasserleitungen im Schloss repariert. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Mietskaserne, Schule, Speisesaal: Erinnerungen an ein ungewöhnliches Zuhause auf Schloss Wolkenburg
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichte der Familie von Einsiedel auf Schloss Wolkenburg war 1945 zu Ende. Heute gehört es als Museum Limbach-Oberfrohna. Dazwischen gab es eine Episode, die bis Anfang der 2000er-Jahre reichte. Über ein Treffen von ehemaligen Bewohnern.

Rund 20 ehemalige Bewohner des Schlosses Wolkenburg haben sich erneut zu einem „Mietertreffen“ zusammengefunden, mittlerweile bereits das dritte in diesem Jahr. Das heutige Museum im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg-Kaufungen war über Jahrzehnte hinweg ein ganz normales Wohnhaus, in dem Menschen ihren Alltag lebten, Kinder großzogen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
24.10.2025
2 min.
Zeitreise im Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna: Mieter aus DDR-Zeiten gesucht
Ehemalige Mieter des Schloss Wolkenburg haben die Gelegenheit für ein Treffen zurückzukehren.
Die Schlossmitarbeiter laden ehemalige Bewohner zu einem „Mietertreffen“ ein. Der Grund dafür ist ein nostalgischer.
Julia Grunwald
13:10 Uhr
2 min.
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis - das Rezept von Ronny Pester
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis.
Eis und heiß mal anders: Ein warmes Crumble aus Quitten trifft auf sahniges Kräuter-Eis.
Ronny Pester
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
05.11.2025
3 min.
Limbach-Oberfrohna: Historischer Aussichtspunkt mit Blick auf Schloss Wolkenburg saniert
Lions-Präsident Dirk Hertel, OB Gerd Härtig und Pressesprecher Wolfgang Dorn (v. l.).
Nach neun Monaten Bauzeit und dem Einsatz von rund 10.000 Euro ist der Hauboldfelsen wieder zugänglich. Ohne das Engagement des Lions-Clubs wäre es nicht gegangen. Und für Verliebte soll es auch bald eine Neuerung geben.
Ralf Jerke
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel