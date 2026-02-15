MENÜ
  Millionen-Defizit an der TU Chemnitz: „Äußerst schwierig, den Universitätsbetrieb im gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten"

Beim Festakt zum Ausbau der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz herrschte noch bessere Stimmung zwischen Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links), Rektor Gerd Strohmeier und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts).
Bild: Falk Lange/SMWK
Millionen-Defizit an der TU Chemnitz: „Äußerst schwierig, den Universitätsbetrieb im gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten“
Von Erik Anke
Kürzungen im Landeshaushalt bringen die Technische Universität Chemnitz in Bedrängnis. Das Rektorat verhängt Stellensperren. Die Grünen befürchten einen „Kahlschlag“.

Konkrete Zahlen nennt die Technische Universität Chemnitz zwar nicht, doch ein Sprecher bestätigt der „Freien Presse“, dass die TU derzeit mit einem Finanzdefizit „in nennenswerter Millionenhöhe“ zu kämpfen hat. Das Rektorat habe deswegen kürzlich in Abstimmung mit weiteren Gremien ein umfangreiches Sparprogramm beschlossen.
Mehr Artikel