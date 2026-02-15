Millionen-Defizit an der TU Chemnitz: „Äußerst schwierig, den Universitätsbetrieb im gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten“

Kürzungen im Landeshaushalt bringen die Technische Universität Chemnitz in Bedrängnis. Das Rektorat verhängt Stellensperren. Die Grünen befürchten einen „Kahlschlag“.

Konkrete Zahlen nennt die Technische Universität Chemnitz zwar nicht, doch ein Sprecher bestätigt der „Freien Presse“, dass die TU derzeit mit einem Finanzdefizit „in nennenswerter Millionenhöhe“ zu kämpfen hat. Das Rektorat habe deswegen kürzlich in Abstimmung mit weiteren Gremien ein umfangreiches Sparprogramm beschlossen.