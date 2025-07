Millionen-Neubau am Klinikum Chemnitz: Kardiologisches Zentrum soll im November in Betrieb gehen

Schnellere Termine bei Herz-Spezialisten, kürzere Aufenthalte in der Klinik: Die Versorgung von Patienten mit Herzerkrankungen soll sich in Südwestsachsen spürbar verbessern. Dazu entsteht im Chemnitzer Küchwaldkrankenhaus eine in der Region einmalige Einrichtung.

Vom scheinbar unerklärlichen Schmerz in der Brust bis zum schlimmen Infarkt: Immer mehr Menschen macht das Herz zu schaffen. Allein am Klinikum Chemnitz, dem größten Krankenhaus in Südwestsachsen, werden nach eigenen Angaben jährlich mehrere Tausend Herzpatienten von Fachmedizinern stationär behandelt.