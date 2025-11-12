Millionendefizit in Limbach-Oberfrohna: Stadt muss zum ersten Mal wieder Kredite aufnehmen

Nach Schuldenfreiheit in 2023 und einer Haushaltssperre in 2024 ist die Finanzlage der Stadt weiter angespannt. Die Kämmerin kündigt für die nächsten zwei Jahre neue Kredite an. „Freie Presse“ gibt einen Überblick zum geplanten Doppelhaushalt.

Mit Sekt wurde im März 2023 noch auf die Schuldenfreiheit von Limbach-Oberfrohna angestoßen. Kurz zuvor war die letzte Kreditrate getilgt worden. „Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und es dennoch geschafft, viele Investitionen zu tätigen und Maßnahmen umzusetzen“, sagte Kämmerin Inka Mokros damals gegenüber der „Freien... Mit Sekt wurde im März 2023 noch auf die Schuldenfreiheit von Limbach-Oberfrohna angestoßen. Kurz zuvor war die letzte Kreditrate getilgt worden. „Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und es dennoch geschafft, viele Investitionen zu tätigen und Maßnahmen umzusetzen“, sagte Kämmerin Inka Mokros damals gegenüber der „Freien...