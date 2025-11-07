Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Millioneninvestition in Burgstädt: So werden RZV-Kunden mit Trinkwasser versorgt

Rohrnetzmeister Heiko Petzold an der Versorgungsleitung für Burgstädt und Mohsdorf. Bild: Toni Söll
Rohrnetzmeister Heiko Petzold an der Versorgungsleitung für Burgstädt und Mohsdorf. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Millioneninvestition in Burgstädt: So werden RZV-Kunden mit Trinkwasser versorgt
Redakteur
Von Elisa Leimert
Rohrbruch, neuer Anschluss, Wasserzähler wechseln – das Team des Trinkwasserversorgers Lugau-Glauchau ist ständig unterwegs. In Burgstädt haben sie jetzt eine neue Zentrale. Was sich dadurch ändert.

Bislang arbeitete das Team des Regionalen Zweckverbands Wasserversorgung (RZV) in Burgstädt in einem alten Gebäude. Eine Baracke nennen sie es selbst. Von der Mittweidaer Straße aus sieht man dieses nun nicht mehr, denn davor ist ein Neubau entstanden. Etwa 1,4 Millionen Euro wurden in die neue Zentrale investiert. Weniger als anderthalb Jahre...
