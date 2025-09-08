Millioneninvestition: Sparkassenfiliale in Limbach-Oberfrohna nach Umbau wieder voll in Betrieb

Chemnitz Umland
Nach etwa einem Jahr Bauarbeiten hat die Sparkasse am Markt in Limbach-Oberfrohna nun wieder geöffnet. Am Service soll sich im modernisierten Gebäude nichts ändern.
Die Sparkassenfiliale am Markt in Limbach-Oberfrohna hat nach umfangreichen Umbauarbeiten seit Montag wieder geöffnet. Schon im September 2024 begannen die Bauarbeiten, im Frühjahr wurden die Filialräume neu gestaltet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.