  • Millionenschweres MRT schwebt in neuen Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik ein

Chemnitz
Millionenschweres MRT schwebt in neuen Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik ein
Von Erik Anke
Die „Neue Praxiswelt“ soll im März ihren Betrieb aufnehmen. Am Mittwoch wurde besonders teure und schwere Medizintechnik in den Neubau gehoben.

Der Magnet ist 3,7 Tonnen schwer und 1,5 Millionen Euro wert. Am Mittwoch wurde das große MRT-Gerät mittels Kran in die „Neue Praxiswelt“, den zukünftigen Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik im Simmel-Neubau an der Ecke Bahnhofstraße/Augustusburger Straße, eingehoben. Auch das CT und weitere Medizintechnik kamen so an ihrem...
Mehr Artikel