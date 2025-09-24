Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mineralwasser-Parcours für Kinder: Lichtenauer Getränkehersteller lädt zum Rätseln und Lernen ein

Zum Tag des Mineralwassers findet für Kinder ein Wissensquiz statt. Bild: Rene Jungnickel/Lichtenauer Mineralquellen
Zum Tag des Mineralwassers findet für Kinder ein Wissensquiz statt. Bild: Rene Jungnickel/Lichtenauer Mineralquellen
Chemnitz Umland
Mineralwasser-Parcours für Kinder: Lichtenauer Getränkehersteller lädt zum Rätseln und Lernen ein
Redakteur
Von Bettina Junge
Der Tag des Mineralwassers bei Lichtenauer verspricht am 7. Oktober Spannung für die ganze Familie. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Mit einer Neuheit wartet Lichtenauer Mineralquellen zum Tag des Mineralwassers am 7. Oktober auf. Laut Getränkehersteller finden Familienführungen um 9 und 13 Uhr mit einem Mineralwasser-Parcours statt. Dabei können Kinder Rätsel zur Entstehung und Filterung von Mineralwasser sowie zum eigenen Körper als Wasserwerk lösen. Die dritte Führung...
