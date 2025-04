„Mir geht es nicht um die 5,85 Euro“: Chemnitzer Posse über die Deutsche Post und ein verlorenes Einschreiben

Fast ein halbes Jahr wartete Thomas Flemming auf Entschädigung für einen nicht erfüllten Auftrag bei der Deutschen Post. Doch dem Chemnitzer geht es nicht um die paar Euro, sondern ums Prinzip und darum, dass Deutschland keine Bananenrepublik werden dürfe.

Für Thomas Flemming war es ein sehr wichtiger Brief, den er am 16. Oktober 2024 in Chemnitz aufgegeben hatte. Adressat war eine Bank in Mittweida. Thomas Flemming ist 70, führte früher die Geschäfte eines mittelständischen Elektro- und Anlagenbauers. Heute hat er eine Enkelin und reist viel. „Mir geht es nicht um die 5,85 Euro“, sagt...