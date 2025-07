Misere im Chemnitzer Sport: Athletic Sonnenberg ist kein Einzelfall

Mehrere Zehntausend Chemnitzerinnen und Chemnitzer treiben Sport im Verein. Doch die Trainingsstätten können den Bedarf kaum decken. Der Stadtsportbund sieht ungenutzte Spielräume.

Zwei Chemnitzer Fußballvereine und der Streit um eine Sportanlage: Der jüngste Zoff um die überraschende Vergabe eines bislang von Germania Chemnitz genutzten Sportplatzes an die Fußballer von Athletic Sonnenberg rückt die Chemnitzer Sportstättenmisere einmal mehr in den Fokus. Nicht nur im Fußball, auch in vielen anderen Sportarten reichen...