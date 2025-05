Missbrauchs-Prozess gegen Chemnitzer am Landgericht gestartet: Die Suche nach der Wahrheit

Am Landgericht hat in dieser Woche der Prozess gegen einen 58-Jährigen begonnen. Er soll über Jahre immer wieder Sex und sexuelle Kontakte mit einer Minderjährigen gehabt haben.

2015 soll es begonnen haben. Ein Mann, der Partner der Mutter des vermeintlichen Opfers, habe mit dem Mädchen in einem Bett gelegen. Sie schauten fern. Dabei, so heißt es in der Anklage, soll der Mann das Kind im Intimbereich berührt haben. Ein paar Jahre später mindestens zwei weitere Fälle. Das Mädchen ist mittlerweile eine Teenagerin. In...