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Ort mit Geschichte: Wolgograd, das einstige Stalingrad, ist Partnerstadt von Chemnitz.
Ort mit Geschichte: Wolgograd, das einstige Stalingrad, ist Partnerstadt von Chemnitz. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archiv
Ort mit Geschichte: Wolgograd, das einstige Stalingrad, ist Partnerstadt von Chemnitz.
Ort mit Geschichte: Wolgograd, das einstige Stalingrad, ist Partnerstadt von Chemnitz. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archiv
Chemnitz
Misst Chemnitz bei Partnerstädten in Russland, den USA und Israel mit zweierlei Maß?
Redakteur
Von Michael Müller
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Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ruht der Austausch mit Wolgograd. Der Krieg gegen den Iran stellt die bisherige Argumentation nach Ansicht von Kritikern infrage.

Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Chemnitzer haben sich erneut mehrheitlich gegen eine zeitnahe Wiederbelebung der Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Wolgograd ausgesprochen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stieß eine entsprechende Forderung des BSW und der rechtsextremen Drei-Mann-Fraktion „Pro Chemnitz/Freie...
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