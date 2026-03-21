Misst Chemnitz bei Partnerstädten in Russland, den USA und Israel mit zweierlei Maß?

Chemnitz
Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ruht der Austausch mit Wolgograd. Der Krieg gegen den Iran stellt die bisherige Argumentation nach Ansicht von Kritikern infrage.
Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Chemnitzer haben sich erneut mehrheitlich gegen eine zeitnahe Wiederbelebung der Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Wolgograd ausgesprochen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stieß eine entsprechende Forderung des BSW und der rechtsextremen Drei-Mann-Fraktion „Pro Chemnitz/Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.