Mit 22 Jahren über 50 Patienten beim Sterben begleitet: Schwester Lillis Alltag an der Urologie in Chemnitz

Montagfrüh nach acht auf Station 4 in den Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz: Die Visite ist durch, Lilli Schellewald und zwei ihrer Kolleginnen dokumentieren das, was Ärzte für die Pflege an diesem Tag festgelegt haben. Antibiotika, Infusionen, et cetera: Das Material dafür stapelt sich in hohen Schränken hinter ihnen. 36 Betten zählt die...