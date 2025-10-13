Mit dem Auto durch Chemnitz: An diesen Stellen wird gebaut

Chemnitz
Reparaturarbeiten an Abwasserschächten sorgen für eine Vollsperrung auf der Adelsbergstraße. Die Baustelle am Harthweg wurde verlängert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
1. Adelsbergstraße (neu) bei Sandgrubenweg Vollsperrung wg. Abwasser-Reparatur der Schachtabdeckungen ab Montag, 13. Oktober bis 15. Oktober. Umleitung über Carl-von-Ossietzky-Straße und Südring.
