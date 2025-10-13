Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mit dem Auto durch Chemnitz: An diesen Stellen wird gebaut

Viele neue Baustellen kommen nicht hinzu. Viele dauern einfach schon länger.
Viele neue Baustellen kommen nicht hinzu. Viele dauern einfach schon länger.
Chemnitz
Mit dem Auto durch Chemnitz: An diesen Stellen wird gebaut
Von unserer Redaktion
Reparaturarbeiten an Abwasserschächten sorgen für eine Vollsperrung auf der Adelsbergstraße. Die Baustelle am Harthweg wurde verlängert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.

1. Adelsbergstraße (neu) bei Sandgrubenweg Vollsperrung wg. Abwasser-Reparatur der Schachtabdeckungen ab Montag, 13. Oktober bis 15. Oktober. Umleitung über Carl-von-Ossietzky-Straße und Südring.
