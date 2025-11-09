Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird

Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen. Bild: Ingolf Wappler
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen. Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.

Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember kommt es bei der beliebten Umsteigeverbindung nach Berlin zu einer Verschlechterung. Reisende mit einem Deutschland-Ticket (D-Ticket) aus Chemnitz, die in Elsterwerda in den Regionalexpress nach Berlin umsteigen möchten, verpassen den Zug dann um wenige Minuten. In der Gegenrichtung passiert das Gleiche. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
10:30 Uhr
2 min.
Nach jahrelangem Streit mit Baufirma: Chemnitz soll Millionenbetrag für CFC-Stadion nachzahlen
2016 wurde das Stadion fertiggestellt. Bis heute gibt es Streit um die Baukosten.
2016 wurde das umgebaute Stadion fertiggestellt. Mit der Baufirma lag die Stadt jahrelang im Streit über die Kosten. Nun liegt ein Schiedsspruch vor: Das Rathaus soll zahlen – aber weniger als die Baufirma fordert.
Benjamin Lummer
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
12.10.2025
1 min.
Chemnitz: Regiobahn-Kunden müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen
Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten.
Wegen Bauarbeiten muss die Regiobahn ihre Fahrpläne anpassen. Aber auch nicht alle Strecken sind durchweg auf dem Gleis befahrbar.
Uwe Rechtenbach
Von Ingolf Wappler
2 min.
10.11.2025
2 min.
Lange Wartezeiten für Zugreisende zwischen Chemnitz und Berlin: Fahrgäste einfach ignorieren?
Meinung
Am liebsten fahren die Chemnitzer schnell und kostengünstig nach Berlin.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember werden die Wartezeiten in Elsterwerda für Bahnreise deutlich länger. Ein Kommentar.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel