Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird

Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.

Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember kommt es bei der beliebten Umsteigeverbindung nach Berlin zu einer Verschlechterung. Reisende mit einem Deutschland-Ticket (D-Ticket) aus Chemnitz, die in Elsterwerda in den Regionalexpress nach Berlin umsteigen möchten, verpassen den Zug dann um wenige Minuten. In der Gegenrichtung passiert das Gleiche. Die...