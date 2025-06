Mit dem Fahrrad zum Standesamt: Neu-Burgstädter sagen „Ja!“ und radeln ins Glück

Sara Schwarzenberger und Maik Wilsch sind erst vor ein paar Monaten nach Burgstädt gezogen – aus Leipzig. Am Donnerstag haben sie geheiratet. Zum Standesamt kamen sie geradelt und das hat einen Grund.

Manche leihen sich ihr Traumauto aus, andere sogar eine Kutsche samt Pferde: Das Gefährt zur Hochzeitzeremonie ist vielen Paaren wichtig. Auch an Blumendekoration darf es dann nicht fehlen. In Burgstädt war am Donnerstag etwas anderes zu beobachten. Da standen sie nun: Sara Schwarzenberger (41) und Maik Wilsch (45). Beide hübsch angezogen,...