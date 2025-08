Mit dem Flugzeug nach Stockholm – nur, um im Nachtzug nach Chemnitz zu fahren: Die verrückte Reise von Sebastian Geisler

In drei Tagen von Hannover über Stockholm nach Chemnitz und wieder zurück nach Hannover. Diesen Trip hatte sich Sebastian Geisler ausgesucht. Der Weg war das Ziel: Und das trifft in diesem Fall ganz besonders zu.

Sebastian Geisler aus Hannover trat am Mittwoch eine ungewöhnliche Reise an: Er flog nach Stockholm, um 16.20 Uhr den Nachtzug nach Chemnitz zu nehmen. Am Freitag kurz vor 12 Uhr erreichte er die Kulturhauptstadt, nur um am Abend bereits wieder die Rückreise nach Hannover anzutreten.