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Rad-Abenteurer Thomas Meixner legte bei seiner Weltreise auch einen Foto-Stopp an den Devils Marbles in Australien ein.
Rad-Abenteurer Thomas Meixner legte bei seiner Weltreise auch einen Foto-Stopp an den Devils Marbles in Australien ein. Foto: Thomas Meixner
Meixners 98.951 Kilometer lange Radtour führte über den Danquin-Pass in China.
Meixners 98.951 Kilometer lange Radtour führte über den Danquin-Pass in China. Foto: Thomas Meixner
Rad-Abenteurer Thomas Meixner legte bei seiner Weltreise auch einen Foto-Stopp an den Devils Marbles in Australien ein.
Rad-Abenteurer Thomas Meixner legte bei seiner Weltreise auch einen Foto-Stopp an den Devils Marbles in Australien ein. Foto: Thomas Meixner
Meixners 98.951 Kilometer lange Radtour führte über den Danquin-Pass in China.
Meixners 98.951 Kilometer lange Radtour führte über den Danquin-Pass in China. Foto: Thomas Meixner
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Mit dem Rad um den Globus: In Limbach-Oberfrohna wird Geschichte einer Weltreise erzählt
Redakteur
Von Holk Dohle
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Thomas Meixner aus Wolfen radelte durch 35 Länder auf fünf Kontinenten. In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna berichtet der Abenteurer in Wort und Bild von seiner drei Jahre und sieben Monate dauernden Tour.

„Rundherum“ – Geschichte einer Weltreise“ lautet der Titel einer Dia-Show, die am Donnerstag, 26. März, um 16 und 19.30 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna gezeigt wird. Thomas Meixner radelte durch 35 Länder auf fünf Kontinenten. Er kurbelte exakt 98.951 Kilometer rund um den Globus. Dabei suchte er nicht immer die...
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