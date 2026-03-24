Mit dem Rad um den Globus: In Limbach-Oberfrohna wird Geschichte einer Weltreise erzählt

Chemnitz Umland
Thomas Meixner aus Wolfen radelte durch 35 Länder auf fünf Kontinenten. In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna berichtet der Abenteurer in Wort und Bild von seiner drei Jahre und sieben Monate dauernden Tour.
„Rundherum“ – Geschichte einer Weltreise“ lautet der Titel einer Dia-Show, die am Donnerstag, 26. März, um 16 und 19.30 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna gezeigt wird. Thomas Meixner radelte durch 35 Länder auf fünf Kontinenten. Er kurbelte exakt 98.951 Kilometer rund um den Globus. Dabei suchte er nicht immer die...
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