Regionale Nachrichten und News
Wer mit dem RE 6 unterwegs ist, braucht derzeit starke Nerven.
Wer mit dem RE 6 unterwegs ist, braucht derzeit starke Nerven. Bild: Andreas Seidel/Archiv, Jan Woitas/DPA/Archiv
Wer mit dem RE 6 unterwegs ist, braucht derzeit starke Nerven.
Wer mit dem RE 6 unterwegs ist, braucht derzeit starke Nerven. Bild: Andreas Seidel/Archiv, Jan Woitas/DPA/Archiv
Mit dem RE 6 von Chemnitz zum DFB-Länderspiel nach Leipzig – eine gute Idee?
Von Michael Müller, Ingolf Wappler
Pendler können ein Lied davon singen: Auf der viel genutzten Strecke des RE 6 kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen. Was empfiehlt die MRB?

Fußballfans, die von Chemnitz aus am Montag mit der Bahn zum WM-Qualifikationsspiel Deutschland–Slowakei in Leipzig anreisen wollen, sollten besser etwas mehr Zeit einplanen. Auf der Strecke des RE 6 kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen. Tausende Pendler sind Tag für Tag betroffen.
