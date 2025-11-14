Mit dem RE 6 von Chemnitz zum DFB-Länderspiel nach Leipzig – eine gute Idee?

Pendler können ein Lied davon singen: Auf der viel genutzten Strecke des RE 6 kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen. Was empfiehlt die MRB?

Fußballfans, die von Chemnitz aus am Montag mit der Bahn zum WM-Qualifikationsspiel Deutschland–Slowakei in Leipzig anreisen wollen, sollten besser etwas mehr Zeit einplanen. Auf der Strecke des RE 6 kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen. Tausende Pendler sind Tag für Tag betroffen.