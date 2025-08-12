Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem Rolli zur Trauerfeier: Chemnitzer Trauerrednerin schiebt Projekt an und macht Feierhalle für alle zugängig
Von Denise Märkisch
Der Zugang zur Feierhalle des Krematoriums auf dem städtischen Friedhof hatte bisher eine entscheidende Schwäche: Ein barrierefreier Zugang fehlte. Eine Frau wollte das nicht so stehen lassen.

Engagement kann manchmal richtig was verändern. Jüngstes Beispiel ist der am Dienstag eingeweihte neue barrierefreie Zugang zur Feierhalle des Krematoriums an der Reichenhainer Straße. Trauerrednerin Angela Hopfe (Foto) ergriff die Initiative. Sie berichtete Oberbürgermeister Sven Schulze in einer Sprechstunde von dem Problem....
