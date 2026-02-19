MENÜ
  • Chemnitz
  • Mit dem Uber ins Chemnitzer Umland und zurück: Das müssen Sie beachten

Mietwagenfirmen sind in Chemnitz mit einem Uber-Werbeaufdruck unterwegs.
Mietwagenfirmen sind in Chemnitz mit einem Uber-Werbeaufdruck unterwegs. Bild: Jana Peters/Archiv
Chemnitz Umland
Mit dem Uber ins Chemnitzer Umland und zurück: Das müssen Sie beachten
Von Jonas Patzwaldt
Seit Oktober ist Uber in Chemnitz aktiv. Kann man mit dem Dienstleister auch bis nach Limbach-Oberfrohna oder Neukirchen fahren? Und wie reagieren Taxiunternehmer aus dem Umland?

App auf und los: Nur wenige Klicks und schon steht ein Fahrzeug vor den Füßen. So lautet zumindest das Versprechen von Uber. Der Konzern aus dem Silicon Valley vermittelt weltweit Fahrten. Seit Oktober auch in Chemnitz.
09.12.2025
4 min.
Vorstoß im Stadtrat: Legt Chemnitz bald Mindestpreise für Uber fest?
Die Mietwagenfirmen sind in Chemnitz teilweise mit Uber-Werbeaufdruck unterwegs.
In der nächsten Stadtratssitzung gibt es mehrere Vorschläge zum Umgang mit Uber und der Preiskonkurrenz für Taxis. Womöglich wird Chemnitz eine der ersten Städte, die Mindestpreise für Mietwagen festlegt.
Erik Anke
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
17:30 Uhr
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
06:10 Uhr
2 min.
Immer Haaland gegen Kane? Göttlich fordert Fußball-Reformen
St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich. (Archivbild)
Beim Thema WM-Boykott sorgte er für Aufsehen. Jetzt hat St.-Pauli-Präsident Göttlich bei einem anderen Thema nachgelegt.
06.01.2026
2 min.
Taxifahrer in Sorge: Uber wirbt in Chemnitz mit 80-Prozent-Rabatt
Uber bietet hohe Rabatte an – und verstärkt damit die Preisdifferenz zu Taxis.
Uber geht in Chemnitz in die Vollen und bietet Rabatte von 80 Prozent an. Für die ansässige Taxibranche wird das immer mehr zum Problem.
Elisa Leimert
06:07 Uhr
3 min.
Neuer Chef von DB Cargo baut fast die Hälfte der Stellen ab
Die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn steckt seit Jahren in der Krise. (Archivbild)
Bei der seit Jahren kriselnden Güterverkehrssparte der Bahn steht der nächste Umbruch an: Der neue Chef baut fast die Hälfte der Stellen ab. Viel Zeit für die Kehrtwende bleibt ihm nicht.
Mehr Artikel