Mit dem Wind in den Westen: Wie zwei Familien vor 46 Jahren auf spektakuläre Weise aus der DDR flüchteten

Die Mangelwirtschaft in der DDR war für viele Menschen Grund genug, ihr Land zu verlassen. Weil das aber auf normalem Wege kaum möglich war, gab es immer wieder spektakuläre Fluchten.

In der DDR sorgten rigide Richtlinien dafür, dass nur linientreue Bürger ihr Land als Pilot von oben betrachten durften. Zu groß war die Angst der SED-Machthaber, dass Flüge zur Flucht in die Bundesrepublik genutzt werden könnten. Einer, der das am eigenen Leib zu spüren bekam, ist Günter Wetzel. Der heute 70-Jährige wollte als junger Mann...