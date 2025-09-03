Mit Flugzeug oder Tram – So kreativ waren die Starter beim Chemnitzer Firmenlauf

Bei dem Event in der Innenstadt geht es weniger um Rekorde, sondern mehr um Spaß und kollegialen Zusammenhalt. Neben Sportklamotten ist so manches ausgefallene Kostüm zu finden.

Rennen? „Nee“, winkt Nico Herrmann ab. Das Flugzeug, das er sich umgeschnallt hat, wiegt fünf bis sieben Kilogramm. Die 4,8 Kilometer lange Strecke des Chemnitzer Firmenlaufs werde er gehend zurücklegen. Das reicht. Sein Ziel hat der Mitarbeiter des Vergleichsportals Check24 trotzdem erreicht: Auffallen. Das habe sich der Geschäftsführer... Rennen? „Nee“, winkt Nico Herrmann ab. Das Flugzeug, das er sich umgeschnallt hat, wiegt fünf bis sieben Kilogramm. Die 4,8 Kilometer lange Strecke des Chemnitzer Firmenlaufs werde er gehend zurücklegen. Das reicht. Sein Ziel hat der Mitarbeiter des Vergleichsportals Check24 trotzdem erreicht: Auffallen. Das habe sich der Geschäftsführer...