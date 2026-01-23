Mit gestohlenem Auto sturzbetrunken durch Chemnitz gefahren: 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Chemnitz
Polizisten nahmen am Mittwoch einen betrunkenen Pkw-Fahrer fest – jetzt befindet er sich in Haft. Mit wie viel Promille der Mann unterwegs war und was man noch fand.
Ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer fiel am späten Mittwochabend in der Limbacher Straße auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergaben 2,86 Promille. Zudem besaß der Mann aus Polen keinen Führerschein. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren ungültig und stammten von einem anderen Wagen. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zuvor von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.