Mit Glühwein und Partymusik: Hunderte Chemnitzer begrüßen Weihnachtsbaum

Chemnitz
Voll wie selten zuvor zu diesem Anlass war der Markt am Samstag, als der Weihnachtsbaum angeliefert wurde. Und wie kommt die Fichte bei den Zuschauern an?
Um 17.35 Uhr gibt es Applaus und einzelne Jubelrufe. Zwei Feuerwehrleute lösen vom Leiterwagen aus den Haken, an dem der Weihnachtsbaum hängt – ein kritischer Moment. Die tonnenschwere Fichte macht aber das, was Arbeiter und Kranführer für sie vorgesehen haben: Verankert in drei Meter tiefen Bodenhülse bleibt sie stehen. Aufatmen...
