Regionale Nachrichten und News
  • Mit Glühwein und Partymusik: Hunderte Chemnitzer begrüßen Weihnachtsbaum

Gegen 17.30 Uhr richtete ein Kran den Baum auf und verankerte ihn im Boden.
Gegen 17.30 Uhr richtete ein Kran den Baum auf und verankerte ihn im Boden. Bild: Benjamin Lummer
Gegen 17.30 Uhr richtete ein Kran den Baum auf und verankerte ihn im Boden.
Gegen 17.30 Uhr richtete ein Kran den Baum auf und verankerte ihn im Boden. Bild: Benjamin Lummer
Chemnitz
Mit Glühwein und Partymusik: Hunderte Chemnitzer begrüßen Weihnachtsbaum
Von Benjamin Lummer
Voll wie selten zuvor zu diesem Anlass war der Markt am Samstag, als der Weihnachtsbaum angeliefert wurde. Und wie kommt die Fichte bei den Zuschauern an?

Um 17.35 Uhr gibt es Applaus und einzelne Jubelrufe. Zwei Feuerwehrleute lösen vom Leiterwagen aus den Haken, an dem der Weihnachtsbaum hängt – ein kritischer Moment. Die tonnenschwere Fichte macht aber das, was Arbeiter und Kranführer für sie vorgesehen haben: Verankert in drei Meter tiefen Bodenhülse bleibt sie stehen. Aufatmen...
