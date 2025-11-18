Mit Grablichtern vors Chemnitzer Rathaus: 200 Menschen protestieren gegen Streichungen in der Kinder- und Jugendhilfe

Chemnitz
Medienprojekte, Jugendclubs, Sozialarbeit – bei den Trägern geht die Angst davor um, kein Geld mehr von der Stadt zu bekommen. Und selbst die, die eine Förderung erhalten, müssen mit weiteren Kürzungen rechnen.
Das Computerspiel Minecraft erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Im Jugendmedienzentrum Bumerang können Kinder und Jugendliche in einer speziellen Version Chemcraftz die Stadt ihrer Zukunft bauen. Was braucht eine Moderne Stadt? Welche demokratischen Strukturen gibt es? – das sind Fragen, die Karsten Graupner mit den Teilnehmern bespricht.
