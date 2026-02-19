MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita

Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna.
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna. Bild: Andreas Seidel
Jens Hinkelmann in den sanierten Umkleideräumen.
Jens Hinkelmann in den sanierten Umkleideräumen. Bild: Andreas Seidel
Der neue Durchgang in der Kita Pfiffikus.
Der neue Durchgang in der Kita Pfiffikus. Bild: Andreas Seidel
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna.
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna. Bild: Andreas Seidel
Jens Hinkelmann in den sanierten Umkleideräumen.
Jens Hinkelmann in den sanierten Umkleideräumen. Bild: Andreas Seidel
Der neue Durchgang in der Kita Pfiffikus.
Der neue Durchgang in der Kita Pfiffikus. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stetig höhlt den Stein, könnte das Motto von Bürgermeister Jens Hinkelmann sein. Statt auf eine Großinvestition zu warten, saniert er schrittweise. Was an den Anlagen neu ist und bald entsteht.

In diesem Jahr möchte Bürgermeister Jens Hinkelmann (CDU) weiter in seiner Gemeinde Niederfrohna sanieren. Im Fokus stehen dabei die Schulturnhalle und die Räumlichkeiten des Niederfrohnaer Sportvereins.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
19:00 Uhr
2 min.
Statistik-Hammer zum Rückrundenstart: Freibergs Torjäger trifft fast so oft wie ganz Oelsnitz zusammen
Flügelflitzer Lucas René Hanitsch (M.) ist mit acht Treffern aktuell der zweitbeste BSC-Schütze.
Während die Fußballer des BSC Freiberg im kommenden Sachsenklasse-Heimspiel gegen den Oelsnitzer FC auf ihre Offensivstärke vertrauen, muss der SV Fortschritt Lunzenau aus der Not eine Tugend machen.
Kai Dittrich
19:02 Uhr
5 min.
Musik der Woche: Michael Schenker auf UFO-Gedächtnis-Tour, Charli XCX auf Rettungsmission und Behemoth auf dem Scheiterhaufen
Der Gitarrengott zeigt sich als Metal-Scharnier, Charli XCX verschönert „Wuthering Heights“, und Nergal freut sich über billige Promo. Peaches übertreibt den Sex. Aber was können wir von der neuen Fjørt erwarten?
Tim Hofmann
04.02.2026
3 min.
Grundschule Neukirchen: Malerarbeiten können beginnen – Eröffnung verschiebt sich wegen Gerichtsprozess erneut
Die Arbeiten an der Grundschule Neukirchen sollen im März weitergehen.
Die Eröffnung der Schule verschiebt sich laut dem Bürgermeister erneut. Jetzt hofft die Gemeinde, dass die Bauarbeiten im März fortgesetzt werden können. Das hängt vom Gutachten ab.
Jonas Patzwaldt
28.01.2026
1 min.
Unbekannte besprühen Schild in Niederfrohna
Polizeibeamten ist in Niederfrohna ein Vandalismusschaden aufgefallen.
Die Polizei sucht nach der Tat nun Zeugen, die den Vandalismus beobachtet haben könnten.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel