Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita

Chemnitz Umland
Stetig höhlt den Stein, könnte das Motto von Bürgermeister Jens Hinkelmann sein. Statt auf eine Großinvestition zu warten, saniert er schrittweise. Was an den Anlagen neu ist und bald entsteht.
In diesem Jahr möchte Bürgermeister Jens Hinkelmann (CDU) weiter in seiner Gemeinde Niederfrohna sanieren. Im Fokus stehen dabei die Schulturnhalle und die Räumlichkeiten des Niederfrohnaer Sportvereins.
