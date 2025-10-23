Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna

Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.

Das jüngste Opfer von Telefonbetrug in Limbach-Oberfrohna ist 32 Jahre alt. „Die Betrüger machen vor keinem Alter Halt“, sagt Polizeirätin Maika Nitzsche, Leiterin des Polizeireviers in Glauchau. Und doch waren es vor allem die Senioren aus Limbach-Oberfrohna, die bei einem ganz besonderen Konzert des Polizeiorchesters am Mittwoch in der...