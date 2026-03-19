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Die Wandbilder zeigen verschiedene Waldtiere, wie Bären, Rehe oder Igel.
Die Wandbilder zeigen verschiedene Waldtiere, wie Bären, Rehe oder Igel. Foto: Toni Söll
Entstanden sind die Wandbilder auf der Frühgeborenen-Intensivstation an der Flemmingstraße.
Entstanden sind die Wandbilder auf der Frühgeborenen-Intensivstation an der Flemmingstraße. Foto: Toni Söll
Die Wandbilder zeigen verschiedene Waldtiere, wie Bären, Rehe oder Igel.
Die Wandbilder zeigen verschiedene Waldtiere, wie Bären, Rehe oder Igel. Foto: Toni Söll
Entstanden sind die Wandbilder auf der Frühgeborenen-Intensivstation an der Flemmingstraße.
Entstanden sind die Wandbilder auf der Frühgeborenen-Intensivstation an der Flemmingstraße. Foto: Toni Söll
Chemnitz
Mit Waschbär und Igel für mehr Leichtigkeit auf Chemnitzer Frühgeborenen-Intensivstation
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Im Klinikum Chemnitz kämpfen die Kleinsten um ihr Leben. Die Umgebung muss dabei nicht zwingend auch so aussehen, zeigt dieses Beispiel.

Die Neonatologie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Chemnitz ist kein Ort, an dem Eltern mit ihren Babys gern sind. Aber sie ist notwendig, um viel zu junges Leben zu retten. Die Frühgeborenen-Intensivstation ist ein hochmedizinischer Bereich. Um die Umgebung dennoch ein bisschen freundlicher und kindgerechter zu...
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