Mit Waschbär und Igel für mehr Leichtigkeit auf Chemnitzer Frühgeborenen-Intensivstation

Chemnitz
Im Klinikum Chemnitz kämpfen die Kleinsten um ihr Leben. Die Umgebung muss dabei nicht zwingend auch so aussehen, zeigt dieses Beispiel.
Die Neonatologie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Chemnitz ist kein Ort, an dem Eltern mit ihren Babys gern sind. Aber sie ist notwendig, um viel zu junges Leben zu retten. Die Frühgeborenen-Intensivstation ist ein hochmedizinischer Bereich. Um die Umgebung dennoch ein bisschen freundlicher und kindgerechter zu...
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