  • Mittelalter im Schloßbergmuseum Chemnitz: Unverhofftes Treffen nach 500 Jahren

Stefan Thiele vor dem Flügelaltar aus Vielau, um 1515 von Peter Breuer geschaffen. Bild: Andreas Seidel
Stefan Thiele vor dem Flügelaltar aus Vielau, um 1515 von Peter Breuer geschaffen. Bild: Andreas Seidel
Stefan Thiele vor dem Flügelaltar aus Vielau, um 1515 von Peter Breuer geschaffen.
Stefan Thiele vor dem Flügelaltar aus Vielau, um 1515 von Peter Breuer geschaffen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Mittelalter im Schloßbergmuseum Chemnitz: Unverhofftes Treffen nach 500 Jahren
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sammlung „Gotische Skulptur in Sachsen“ hat eine herausragende Stellung in der Museumslandschaft des Freistaates. Durch eine Leihgabe wird sie weiter aufgewertet.

In dem ersten Jahr Stefan Thieles als Direktor des stadtgeschichtlichen Museums ist zweifellos die Ausstellung „Die neue Stadt“ der Höhepunkt. Sie stellt Chemnitz in der Periode dar, als es nach Karl-Marx benannt war. Die Ergänzung eines Museumsteiles, der schon mehr als 15 Jahre existiert, geht da in der Aufmerksamkeit etwas unter. Zu...
