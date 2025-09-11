Mittelalter, Mopeds und Musik: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Chemnitz
Im Vergleich zu den vergangenen Wochen geht es dieses Wochenende in Chemnitz entspannter zu. Ein buntes Programm aus Musik, Literatur, Kunst und Geschichte hat dennoch viel zu bieten.
Heym-Reise: Ab Freitag drehen sich viele Veranstaltungen um den Schriftsteller Stefan Heym. Freitag gibt es einen Lesemarathon, ein Konzert im Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium und einen Rundgang auf dem Kaßberg. Samstag folgen ein Schreibworkshop und Dinner im Hotel Chemnitzer Hof. Am Sonntag wird es eine Podiumsdiskussion und Filmvorführung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.